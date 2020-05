- Going Medieval : la peste soit de ce jeu

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On va se la jouer Moyen-Âge...

Going Medieval est un jeu, développé par Foxy Voxel et édité par The Irregular Corporation, qui vous entraîne au Moyen-âge. Il s'agit d'un jeu de gestion et de stratégie qui se déroule en 1346, alors que la peste noire décime le Royaume.Pour endiguer l'épidémie, vous allez devoir détruire, reconstruire, fortifier, gérer les exodes de populations... le tout sur fond de Guerre de Religion...Le jeu est attendu sur PC à la fin de l'année. Une bêta est prévue dans quelques semaines.