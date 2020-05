- Asmodée Digital : les jeux ont profité du confinement

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Charrettes de thunes !

Confinement oblige, les ventes de consoles et de jeux vidéo ont explosé. Littéralement. Pour l'exemple, Asmodée Digital a annoncé une hausse de... 579% de son activité durant le premier mois de confinement. Avec une hausse du nombre de création de nouveaux comptes qui a grimpé de 321%...Quelle que soit la plateforme, PC, console ou mobile, le jeu vidéo a été LE loisir phare durant le confinement.Ticket to Ride, le jeu phare du groupe, a doublé sa fréquentation durant cette période.Asmodée Digital édite des jeux tels que Ticket to Ride (PC, iOS, Android, PS4, Xbox One), Carcassonne (PC, iOS, Android, Nintendo Switch), Scythe (PC), Small World (PC, iOS, Android), Mysterium (PC, iOS, Android) ou encore Terraforming Mars (PC, iOS, Android), pour ne citer qu'eux.Le groupe, à la base spécialisé dans les jeux de société, a d'ailleurs soutenu l'opération " Sauvons nos commerces ", en garantissant les pré-commandes réalisées sur ses jeux auprès des boutiques de jeux indépendantes. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter des bons d'achats sur des produits spécifiques à récupérer dès la réouverture des boutiques (800 sont concernées par cette opération), au lieu d'acheter chez les revendeurs en ligne.