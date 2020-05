51 Worldwide Games : 51 jeux sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 19 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

INDISPENSABLE !

51 Worldwide Games sortira le 5 juin sur Nintendo Switch. Indispensable pour les vacances, pour peu qu'on en ait, il s'agit d'une compilation de petits jeux, classiques ou plus confidentiels, modernisés pour certains, à jouer seul ou à plusieurs.Yam's, Puissance 4, échecs, dominos, dames, dames chinoises, petits-chevaux, backgammon, Air-Hockey, circuit de voiture, curling miniature, tennis miniature, stand de tir, baby-foot, bowling, tanks en solo, fléchettes, golf, tanks en équipe, billard, blackjack, crapette, jeu de paires, queue de cochon, Texas Hold'em, Bataille, Hanafuda, solitaire, taquin, mah-jong, et même un mini-piano ne sont que quelques-uns des jeux proposés dans cette compilation.Quand on vous dit que c'est LE jeu à avoir pour cet été...