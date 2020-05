eFootball PES 2020 : La version UEFA Euro 2020 pour le 4 juin

Publié le Mardi 19 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Elle sort quand même...

Puisque le boulot était déjà quasiment terminé... autant le balancer quand même... Malgré le report de l'Euro 2020 à l'année prochaine, eFootball PES 2020 proposera quand même sa mise à jour dès le 4 juin prochain.Une mise à jour gratuite sur PC, PS4 ou Xbox One qui ajoute, donc, les stades et les équipes nationales de l'Euro 2020. Avec des équipes composées comme ils ont pu, forcément, puisqu'on ne sait pas quels joueurs seront sélectionnés.Bref. Ce DLC comporte : les 55 équipes, un mode tournoi Euro, les répliques virtuelles des stades de Wembley et Saint-Pétersbourg, le ballon officiel...