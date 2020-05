Liberated : le roman noir sort sur Nintendo Switch en juin

Publié le Mardi 19 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Totalitarisme black & white

Sorte de roman graphique interactif, combinant l'expérience de la bande dessinée avec le jeu vidéo, Liberated est un jeu signé du studio polonais Walkabout Games.Déjà sorti il y a quelques semaines sur PC, le jeu est annoncé sur Nintendo Switch pour le 2 juin prochain.Le jeu prend place dans un futur proche et dans une société aux allures de film noir et quelque peu futuriste. Et surtout, dans une ambiance totalitaire : Le pouvoir corporatif, la désinformation d'état, la surveillance gouvernementale et l'absence de vie privée sont au coeur du système.