(TEST) Before We Leave (PC)

Publié le Lundi 18 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sinon, on peut rester là aussi, hein...

Après avoir écumé dans tous les sens le dernier Civilization, qui est sans doute le jeu auquel j'ai le plus joué ces derniers mois, je me suis dit que changer de monde et débarquer dans un jeu du même genre mais non-violent et avec un petit message écolo, ce serait plutôt sympathique.Bon. Ça l'a été.Before We Leave est un petit jeu sympathique. Mais ça s'arrête là. Il lui manque quand même pas mal de choses pour être une alternative à Civilization. Voire même pour être un jeu qu'on ressortira de temps en temps.