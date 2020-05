- DOOM Eternal s'offre une grosse mise à jour

Publié le Lundi 18 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas de nouveau contenu

Demons renforcés : Vous pouvez vous venger après une mort en affrontant les démons qui vous ont tués, boostés mais lâchant plus de ressources et d'expérience.

Evènement série 3 Metaux Précieux : Débuté le 14 mai, cet évènement permet d'obtenir de nouveaux équipements, dont la collection MC Doloris. Battlemode et défis hebdomadaires sont à l'honneur.

Amélioration de la campagne solo : selon le retour des joueurs, des changements ont été opérés comme l’ajout d’un didacticiel pour les drones Maykr, l’ajout d’une ruée verticale dans l'eau et la réduction des dégâts subis lors de la nage dans des eaux toxiques.

Le Battlemode a également été modifié avec l'ajout d'un rapport de mort, des étoules de prestige, une amélioration du lag et d'autres choses encore.

La première mise à jour pour Doom Eternal est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et des modifications.Elles ont été listées par Bethesda :