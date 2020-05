- BALSA Model Flight Sim, un jeu de simulation de modélisme aérien

Publié le Lundi 18 mai 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Mini-Top Gun

BALSA Model Flight Sim est un jeu de simulation de modélisme aérien. Dnas lequel, donc, vous allez piloter... des avions de modélisme.Développé par le créateur du jeu Kerbal Space Program, BALSA Model Flight Sim va vous permettre d'imaginer, de concevoir, de construire et d'essayer des modèles d'avion.Le jeu devrait proposer de nombreuses parties à assembler et même proposer un mode carrière, voire du PvP jusqu'à 16 joueurs...Une sortie sur PC est prévue pour cet été et pour le moment, vous pouvez tenter votre chance et intégrer le beta test