Greak: Memories of Azur, un Metroidvania fantasy

Publié le Lundi 18 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Force 3

Développé par Navegante Entertainment et édité par Team 17, Greak: Memories of Azur est un Metroidvania 2D dans lequel vous allez incarner trois jumeaux, Greak, Adara et Raydel.Luttant contre un envahisseur, ils vont tenter de sauver leur monde. Combats, puzzles, exploration sont au menu de ce petit jeu prévu sur PC et consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) pour le courant de l'année.On suit ça de près et on vous en reparle.