- Assassin' Creed Discovery Tour: Ancient Greece et Ancient Egypt gratuits

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu vidéo et culture

Ubisoft a décidé d'offrir en téléchargement gratuit et jusqu'au 21 mai sur sa plateforme Uplay PC le Discovery Tour: Ancient Greece et le Discovery Tour: Ancient Egypt.Inspirés par Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, ces deux programles sont une sorte de musées interactifs qui permettent, en se promenant dans la carte des deux jeux et découvrir des infos historiques : philosophie antique, découverte des villes, coutumes de la vie quotidienne de l'époque, guerres, mythologie, traditions...Destiné à un large public, vulgarisant l'Histoire, Discovery Tour: Ancient Greece et Discovery Tour: Ancient Egypt sont offerts dans le cadre de la campagne Ubisoft « Restez chez vous, Jouez chez vous ».Ils pourront notamment servir de supports de cours pour les professeurs. Certains s'en servaient déjà. Ubisoft fournit d'ailleurs des textes historiques et autres ressources aux professeurs qui utilisent le Discovery Tour dans leurs classes.