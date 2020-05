- Small World of Warcraft, le jeu de société

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Risk of Warcraft ?

Présenté en avant-première à la BlizzCon 2019, Small World of Warcraft est un jeu de société se déroulant dans l'univers de Warcraft, dans le monde d'Azeroth. Un jeu pour 2 à 5 joueurs, composé de 6 plateaux recto-verso, 16 tuiles de peuples Warcraft, 182 pions de peuples et 15 pions Murlocs, 20 tuiles de Pouvoirs spéciaux, 5 aides de jeux, 12 artefacts et lieux légendaires, 10 tuiles montagne, 9 Murs de Feux Follets, 4 pions Harmonie, 12 bombes, 1 Champion, 10 Forts, 2 Objectifs militaires, 5 Bêtes, 6 Tours de Garde, 110 jetons de victoires, 1 dé de renforts, 1 piste de score, 1 compte-tour, un livret de règles et une règle de variante par équipe.Tout ça.Une partie dure entre 40 et 80 minutes.Le jeu coûtera 59,99 € et sera disponible en français.Le but est de prendre le contrôle d'Azeroth.