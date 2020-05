- Respawn Entertainment fête ses 10 ans

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Déjà ?

Respawn Entertainment fête ses dix ans. Bâti sur les cendres fumantes du studio Infinity Ward, le studio a livré un Titanfall sympathique mais perfectible, un Titanfall 2 qui a fait flop et un Apex Legends dont le succès soudain s'est tout aussi soudainement étiolé, et un Star Wars Jedi Fallen Order qui... euh... ben... bof, quoi Respawn travaille actuellement sur un projet VR, Medal of Honor: Above and Beyond .Ils ont publié une vidéo d'anniversaire. Sans gâteau.