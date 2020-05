(TEST) Daymare : 1998 (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Daymare cale

Devenu zombie lui-même pendant le confinement, par la faute de ses deux gamins infernaux et sa femme elle-même habitée façon Alien, avec la même sauvagerie et la même violence, Vincent a retrouvé un brin d'humanité grâce à Daymare 1998. Et un peu l'envie de survivre.Amateur des Resident Evil, il espérait y trouver un bel hommage et, pourquoi pas, l'envie de se refaire toute la saga.C'est raté.