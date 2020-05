L'Appel de la Forêt : un joli film en Achat Digital

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Wouf

Nouvelle adaptation du roman éponyme écrit par Jack London, l'auteur de Croc-Blanc. On y retrouve Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford et Colin Woodel dans ce film qui mêle prises de vues réelles et animation.Dans ce film, vous allez suivre l'histoire de Buck, un chien enrôlé malgré lui comme chien de traîneau lors de l'époque de la ruée vers l'or, au Yukon, en Alaska.Buck, entièrement en effets numériques, dénote un brin au début du film et il faut quelques minutes pour s'y faire et oublier qu'il ne s'agit pas d'un vrai chien... mais peu à peu, grâce à une aventure magnifique, une histoire humaine touchante et un jeu d'acteurs saisissant, on se prend au "jeu", on se laisse emporter par ce destin canin singulier.Un très beau film, au final.L'Appel de la forêt, prévu pour dans quelques semaines en sortie physique, est désormais disponible à l'achat en digital. Testez. C'est sympa comme tout.