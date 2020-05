Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 Remastered dès le 4 septembre

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

Activision a annoncé le retour des deux premiers opus cultes Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 sur PC, PS4 et Xbox One. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui, comme moi, se sont éclatés des heures et des heures sur ces deux jeux et rêvaient de voir débarquer de nouveaux opus.Bon, pour les nouveaux opus, on repassera, mais on pourra à nouveau balancer nos meilleurs tricks avant de nous viander misérablement.Autre bonne nouvelle, ce sont Jack Black et Tony Hawk qui ont testé le niveau Warehouse en avant première. Jack, ici à Gamalive, on t'aime. Mais laisse quand même un peu plus de place à tes mômes sur le canapé.Il faudra attendre le 4 septembre pour mettre la main dessus. L'attente sera longue.