Crucible : Le shoot gratuit d'Amazon Games dévoile ses modes de jeu

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dans tous les cas, ça va flinguer

Il sort dans une semaine pile-poil et Crucible, le shoot gratuit signé Amazon Games, met le paquet dernièrement en sortant de nombreuses vidéos.La dernière en date concerne les modes de jeu. Trois sont présentés.On vous rappelle avant que Crucible est un shoot free-to-play coopératif et compétitif sur PC qui se déroule dans un monde sauvage où les joueurs vont devoir chasser des créatures mais aussi combattre d'autres joueurs humains... 10 chasseurs seront disponibles comme Earl, un routier interstellaire, Bugg, un robot botaniste et Summer, une ancienne soudeuse... La planète elle-même évoluera au fil de la partie, pour proposer de nouveaux challenges, de nouveaux dangers, de nouvelles possibilités.Les trois modes de jeux dévoilés sont Cœur des Ruches, Contrôle des Derricks, et Chasseurs Alpha. Le premier vous met face à des ruches géantes. Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent pour en récupérer le coeur. Le deuxième oppose deux équipes de huit joueurs pour le contrôle des derricks. Enfin, dans le dernier mode, huit équipes de deux joueurs s'affrontent pour rester les seuls en vie sur la carte.Ce seront les trois seuls modes proposés au lancement du jeu. D'autres seront ajoutés plus tard.