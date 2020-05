Huntodwn : un shoot'em up old-school sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air bon !

Développé par les suédois de Easy Trigger Games, Huntdown est un shoot/plateformes à l'ancienne, avec des graphismes et des mécaniques de jeux old-school.Jouable en solo ou en coop, il vous met dans la peau de chasseurs de prime dont le but est de flinguer tous les criminels qui ont pris le contrôle de la ville.Un hommage aux films des années 80 et aux héros incarnés par Stallone et Schwarzenegger assumé totalement par les développeurs.Le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.