- La saison 5 d’Apex Legends commence aujourd'hui

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Avec son lot de nouveautés

La Saison 5 d'Apex Legends commence dès aujourd'hui sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Au menu, le jeu signé Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts propose une nouvelle Légende, Loba. Vous aurez aussi un nouveau mode de jeu, les Quêtes, qui permettra chaque saison de suivre un petit scénario et de remplir des quêtes et gagner des trésors. Aller au bout offrira également des récompenses suppplémentaires. Ces quêtes seront étalées sur 9 semaines.La carte a été mise à jour : suite à l'arrivée d'une nouvelle Légende, certaines zones ont été durablement modifiée, dont la Ville cimetière, qui s'est effondrée. Attaques et défenses ne sont donc plus les mêmes...Un nouveau passe de combat permet de gagner jusqu'à 100 objets inédits.Enfin, la 4ème série des ligues classées est lancée et sera divisée en deux : d'abord au Canyon des Rois puis à Bord du Monde en juin.Le nouveau personnage, Loba, est au coeur d'une nouvelle vidéo.