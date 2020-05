- Before We Leave : un Civilization non-violent sur PC

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Amour et prospérité

Before We Leave vient de sortir sur l'Epic Games Store. Il s'agit d'un jeu à la Civilization dans lequel vous devez faire évoluer, prospérer votre civilisation. Sa particularité est qu'il est totalement non-violent. Chaque évolution, chaque découverte vous obligera à gérer vos ressources et à aller toujours plus loin explorer le monde. Jusqu'à finalement explorer de nouvelles planètes...A la suite de catastrophes naturelles, l'humanité a survécu sous terre. Il est désormais l'heure de refaire surface. Et de reconstruire la civilisation. Jusqu'à aller coloniser d'autres planètes pour découvrir de nouvelles ressources.Le jeu est signé Balancing Monkey Games, un petit studio indépendant.