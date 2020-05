- Madden NFL 21 sur Xbox Series X et PS5

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Sport à la con

EA Sports a annoncé la sortie de Madden NFL 21 sur Xbox Seriex X et PS5 à la fin de l'année. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de football américain, ce sport dont personne n'a jamais rien compris aux règles, même pas ceux qui y jouent, et de toute manière, si j'ai bien tout compris, celui qui gagne à la fin, c'est celui qui dégonfle un peu les ballons en finale du Superboule.Comme tous les jeux Xbox Series X, si vous avez acheté le jeu sur Xbox One au préalable, vous pourrez disposer gratuitement du jeu sur Series X.On devrait avoir la même chose sur PS5.