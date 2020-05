- Chorus : un shoot spatial sur Xbox Series X et PS5

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Entre autres...

Développé par Fishlabs et édité par Deep Silver, Chorus est un shoot spatial qui sortira sur PS5 et Xbox Series X... mais aussi sur PC, Xbox One et PS4.Dans chorus, vous incarnerez Nara, une ex-cultiste, pilote de génie, et Forsaken, une IA au passé mystérieux...Le jeu, solo, sera doté d'une vraie trame narrative. Le but sera de lutter contre le Cercle, un culte tyrannique qui oppresse tous les peuples de la galaxie.