Fall Guys : un party-game délirant en bêta

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Battle Royale !

Fall Guys: Ultimate Knockout est un party game qui sortira cet été sur PC et PS4. Avec des jeux complètement débiles, entre Fort-Boyard et Intervilles (mais sans les vachettes).Ce jeu multi se jouera jusqu'à 60 personnes en même temps, dans lequel un seul doit survivre aux éléments du décor qui s'acharnent sur les participants. Ça a l'air complètement débile, mais très très fun.Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la bêta via le site officiel