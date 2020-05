- La chronique cinéma de Paf ! : Hors normes

Publié le Samedi 9 mai 2020 à 12:00:00 par Paf!

Amour et intégration

Un black, un beur, un feuj

avec Vincent Cassel dans un des rôles titres

ça vous parle?



Sauf que cette fois-ci, ça s’appellerait « L’amour » et ça parlerait d’intégration.





Alors voilà: on dirait qu’on aurait quitté la banlieue et son dépressif

« Jusqu’ici, tout va bien »,



pour Paris-Belleville et un « On va trouver une solution » d’une rare humanité.



Sauf qu’on est toujours « Hors normes »…



Petit aparté : ce bel acteur tournait voici peu avec Isabelle Adjani dans une pièce tiré d'un film de Cassavettes - « Opening night » - et il y est extraordinaire. Courrez y si elle devait reprendre à l'automne, cet hiver, au prochain printemps… Magnifique !

Le duo de choc du cinéma populaire français a encore frappé et après le décevant « Samba » sur le thème de l’immigration, il frappe cette fois juste et fort sur le plan des valeurs simples : humanité, humilité, bonté, générosité, abnégation, intégration... Si comme disait Gide, « c’est avec de beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature », Toledano et Nakache prouvent une nouvelle fois qu’on peut en user pour faire de bons films. Même si la comédie n’en est pas exclue, « Hors normes » fait certes moins rire qu’« Intouchables » ou « Le sens de la fête » mais l’émotion règne comme encore jamais auparavant chez les Tole-kache. Et le cinéma, c’est l’émotion.Suivre un temps l’odyssée de ces belles personnes que sont Reda Kateb et Vincent Cassel fait admirablement ressentir au spectateur le quotidien en toboggan émotionnel des familles / accompagnants / personnel médical ayant à vivre et gérer la difficile question de l’autisme adulte dans une société institutionnelle cherchant à l’ignorer. Voire à l’inexister, à grands renforts de médicaments et de camisoles de force.Kateb, Cassel, le jeune black, … sont admirables de gentillesse et de sincérité, tout comme Hélène Vincent en mère, le jeune autiste Joseph, la médecin Catherine Mouchet ou l’hilarant bénévole gastronomique Alban Ivanov, sans oublier le duo de choc des inspecteurs de la santé : Suliame Brahim et Frédéric Pierrot.Comme disait de mémoire Coluche: « La comédie fait vivre le cinéma français, mais c’est les drames qu’on récompense » et les Césars 2020 n’ont pas manqué d’ignorer ce petit bijou d’humanité : 8 nominations, aucun César. En ces temps de confinement, voir vivre et se battre ces quasi-bénévoles est un coup de pied au cul à nos égoïsmes et égocentrismes exacerbés, mais fait s’interroger gravement sur le quotidien actuel de ces ‘associations du cœur’ et de cette belle bande d’enfoirés. Les lycéens, eux, lui ont donné leur César. Merci !Pas de Césars de la profession certes, mais après tout, est-ce du Cinéma?Avec un grand C comme dans Critique Couillu des Cahiers?Poser la question est déjà à mon sens symptomatique des préjugés du questionneur, plus que du cinéaste ou du film prétendument analysé. Et généralement, ce sont les mêmes qui dénient à la comédie française son caractère cinématographique mais qui portent Chaplin aux nues, en même temps que l’hilarant Garrel ou le rabelaisien Rohmer. Toutes les comédies françaises ne sont certes pas de grands films de cinéma, très loin s’en faut, mais Tati, mais Rappeneau, mais de Broca… Ici, hors émotion, « Hors normes » est également un beau film de cinéma. Contrairement à leur habitude d’images léchées et de plans parfaits, Toledano et Nakache promènent ici une caméra foutraque particulièrement bienvenue dans les scènes de poursuite et s’acharnent à mettre en scène des dialogues ratés comme au quotidien. Il y a aussi et de façon quasi permanente une absence répétée de profondeur de champ rappelant par la mise en scène la course en avant de ces personnes engluées dans leurs soucis quotidiens et ne pouvant s’autoriser à penser au-delà de l’instant, a fortiori à demain. Les scènes de comédie avec Cassel au restau sont du Toledano-Nakache pur jus – beau plan, belle photo, beau dialogue - et soudain la réalité résonne avec le portable de Cassel rappelé à l’urgence et la caméra s’emballe de nouveau, façon documentaire.Sauf que contrairement au pessimiste « La haine » précité, « On est pas loin » désormais d’une solution pour tous ces cas d’enfants et d’adultes autistes et un coup de pouce extérieur, tout notamment institutionnel (moyens matériels et financiers, reconnaissance et accompagnement des associations s’occupant d’autistes,…) donnerait un singulier vent de fraicheur à ces Ulysse du quotidien, faute de pouvoir un jour rejoindre Ithaque.Au cinéma, 5% des profits du film étaient reversés à des associations s’occupant de la question autistique à hauteur d’homme. Si vous ne savez pas quoi faire de votre temps et des économies que vous avez faites sur l’essence depuis deux mois, allez leur faire un petit coucou. Par exemple sur https://lesilencedesjustes.fr. Regardez « Hors normes », votre humanité y vibrera certainement grâce à une rare conjugaison de talents d’artistes divers au service d’une belle cause : vous divertir intelligemment. Le film est disponible sur la plupart des plateformes, par exemple sur celle d’ARTE : 5 € pour un visionnage, 12 € à l’achat.