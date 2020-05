- F1 2020 dévoile le circuit de Barcelone

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sangria pour tous !

Toujours annoncé pour le 10 juillet sur PC, PS4 et Xbox One, F1 2020 a sorti une nouvelle bande-annonce de son jeu pour dévoiler le circuit espagnol de Barcelone-Catalogne.Cette nouvelle version du circuit a bénéficié des retours des pilotes professionnels et des joueurs pour être améliorée par les développeurs, avec notamment un changement dans l'élévation des virages 13 et 14.La nouvelle vidéo montre la McLaren de Carlos Sainz parcourir le circuit.