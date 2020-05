- The Ascent : Un RPG sur Xbox Series X et PC

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le grand effondrement...

Le studio suédois Neon Giant et l'éditeur Curve Digital développent actuellement un RPG solo ou en coop, baptisé The Ascent, prévu sur PC et Xbox Series X dès cette année. Et sans doute aussi sur Xbox One, d'ailleurs...Développé sur Unreal Engine 4, le jeu vous entraîne dans une dystopie cyberpunk. La Mega Corporation, qui dominait tout, The Ascent, vient de s'effondrer. Vous allez devoir survivre à cette chute qui a provoqué un chaos sans précédent dans le monde.Le jeu sera avec une vue en 3D isométrique. Vous pourrez récupérer du loot, de l'équipement, des pièces cybernétiques pour s'améliorer...On vous colle la bande-annonce et 12 minutes de gameplay du jeu.