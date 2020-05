- Call of the Sea : un jeu d'aventure sur Xbox Series X et PC

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Pacifique

Call of the Sea est un jeu développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury. Il s'agit d'un jeu d'aventure, avec puzzles, en vue subjective.Call of the Sea est annoncé pour la fin de l'année sur PC, Xbox One et Xbox Series XLe jeu vous envoie dans le Pacifique Sud, dans les années 30. Vous incarnez Norah, une jeune femme à la recherche de son mari disparu alors que, hein, on le sait tous, il a trouvé des petites indigènes aux seins nus, pas farouches, ouvertes à l'idée de la polygamie et il a donc délaissé son épouse coincée au profit de ces beautés exotiques. Mais bref. Norah va suivre les traces de l'expédition de son mari...Une vidéo a été dévoilée.