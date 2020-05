- Disintegration, un nouveau FPS futuriste

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Halo ?

Prévu dès le 16 juin sur PC, PS4 et Xbox One, Disintegration est un jeu développé par V1 Interactive, composé par des créateurs de la franchise Halo ou des jeux SOCOM, et édité par Private Division.Disintegration est un FPS futuriste qui se déroule dans un monde ravagé par la famine. La planète est au bord de la destruction, les ressources sont quasiment épuisées. L'Homme a développé une technologie : l'intégration, qui permet de transférer son cerveau humain dans une machine. Rayonne, une légion militaire, a imposé l'intégration à toute l'humanité et la dirige d'une main de maître. Vous allez jouer Romer Shoal, un pilote rebelle qui se bat contre Rayonne.