- Crucible : le shoot signé Amazon Games dévoile deux personnages

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On va être beaux, tiens !

Le shoot gratuit signé Amazon Games est toujours prévu pour le 20 mai. Ce shoot free-to-play coopératif et compétitif sur PC se déroule dans un monde sauvage où les joueurs vont devoir chasser des créatures... mais aussi affronter d'autres joueurs humains...10 chasseurs sont disponibles comme Earl, un routier interstellaire, Bugg, un robot botaniste et Summer, une combattante ancienne soudeuse... Outre les créatures à combattre, la planète elle-même évoluera au fil de la partie...Parmi ces dix chasseurs, Earl, justement, mais aussi Ajonah, une pillarde sanguinaire, ont été dévoilés.Trois modes de jeux seront proposés dans un premier temps : Cœur des Ruches, Contrôle des Derricks, et Chasseurs Alpha. Le premier vous met face à des ruches géantes. Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent pour en récupérer le coeur. Le deuxième oppose deux équipes de huit joueurs pour le contrôle des derricks. Enfin, dans le dernier mode, huit équipes de deux joueurs s'affrontent pour rester les seuls en vie sur la carte.