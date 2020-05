(TEST) SoundSelf : A Technodelic (PC)

Publié le Lundi 11 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Hummmmez...

Notre ami Walid a voulu essayer un jeu de méditation et relaxation. Enfin, un "jeu"... un logiciel, plutôt. Un "programme" de détente. Un voyage vers un nouveau monde intérieur, vers un état de conscience altérée...La plus grosse info, finalement, dans cette expérience, est que Walid est adepte de la méditation et qu'il va même se faire des séances à base de vidéos Youtube.Il étale son petit tapis de Yoga, allume deux ou trois bougies parfumées senteurs Eucalyptus et Cassoulet (il est originaire de Toulouse), enfile son plus beau legging et il "hummmmme" devant son écran.Bref, Grand "Hum" devant l'éternel, Walid a testé SoundSelf : A Technodelic. Et il n'a pas vraiment eu le déclic, d'ailleurs. Ni même le delic. Techno ou pas.