- Quantum League : le shoot multi débarque en accès anticipé

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Entraînement eSport

Quantum League est un shoot multijoueur en ligne. Un FPS qui vous propose des combats en 1v1 ou en 2v2 uniquement. Le jeu, développé par le studio indépendant Nimble Giant Entertainment, débarque en accès anticipé sur Steam dès le 26 mai prochain, après avoir proposé une phase de bêta ouverte qui a rencontré un certain succès.Destiné principalement, mais pas exclusivement, aux tournois eSports, Quantum League se déroule dans un univers futuriste où les voyages dans le temps sont légion. Vous êtes un athlète de la Quantum League et participez à ce sport de combat avec armes pour prouver vos capacités et vos compétences.Le jeu propose 6 personnages, personnalisables grâce à des tenues que vous gagnerez durant les parties, ainsi que 9 arènes de combat et plusieurs modes de jeu.