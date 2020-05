- Animal Crossing : New Horizons fête la journée des musées

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Jeu et culture

Animal Crossing : New Horizons prépare la Journée Internationale des Musées prévue pour le 18 mai. Nintendo rappelle que dans le jeu, vous allez vous appropriez l'environnement d'une île déserte, construire des bâtiments et notamment un musée, dans lequel vous pourrez observer des poissons, des insectes, des fossiles, des oeuvres d'art...Lors du confinement, le Museum des sciences naturelles d'Angers a organisé des visites virtuelles dans le jeu en donnant des explications sur les différentes espèces, à destination des enfants.Du 18 au 31 mai 2020, un évènement spécial aura lieu dans le jeu. Un rallye tampons sera proposé aux joueurs : muni d'une carte à tamponner, vous devrez la remplir en observant certains poissons, insectes et fossiles, avec un prix si vous réussissez le rallye.