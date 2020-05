Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Pokémon Ultra Soleil

Cette semaine, comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 18ème semaine de l'année 2020.Encore une fois, pas grand-chose à dire sur ce top, dont les 5 premiers ne bougent pas beaucoup. A peine Mario Kart reprend-il du poil de la bête alors que FF7 Remake suit le chemin inverse. On notera l'apparition timide de Snowrunner sur Xbox One et PC. Et surtout, le gros retour d'un jeu sorti il y a 5 ans, Fallout 4, dont on se demande ce qu'il fout là.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 27 avril au 3 mai :