(TEST) Snakebyte Head:Set 4 Pro, un casque avec un excellent rapport qualité/prix

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bonnes performances, moins de 30 €

Même s'il est sorti depuis déjà un petit moment, le casque Snakebyte Head:Set 4 Pro est toujours d'actualité. Et nous venons de le recevoir pour vous en faire un test. Ça tombe bien, en ce moment, on a un peu plus de temps que d'habitude...Bref. Un casque PS4 mais compatible PC, mobiles, tablettes, Nintendo Switch et j'en passe.Un casque surtout vendu moins de 30 €.Ça vous tente ?