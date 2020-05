- Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice, précommandez le jeu de plateau !

Publié le Mardi 12 mai 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Vendez vos enfants d'abord

Cela fait deux ans qu'on vous en parle, et il est sur le point d'arriver... Enfin, presque, puisqu'il est prévu, en édition française (et espagnole soit dit en passant), pour la fin de cette année, et non plus pour juin parce que bon, le Coronavirus est quand même passé par là.Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice est un jeu de plateau coopératif, avec figurines, dans l’univers d’Assassin’s Creed. Il proposera 26 scenarii, via une campagne se déroulant à Venise, lors de la Renaissance italienne.Personnages du jeu Assassin's Creed II (Ezio, De Vinci...) ou nouveaux personnages seront de la partie.La période durant laquelle le jeu se déroule se situe entre la fin de Assassin’s Creed: Brotherhood et le début de Assassin’s Creed: Revelations. Après qu'Ezio Auditore a vaincu Cesare Borgia et ses alliés, vous allez devoir établir et développer le Repaire de la Confrérie des Assassins à Venise.La boîte de base, hors frais de port, est à 139 €... Elle contient tout de même quelques 140 figurines. Comptez 139 € de plus pour les 3 extensions, vendues sinon 45 € chacune, 277 € pour le pack master (plus de 200 figurines et les 3 extensions), sans oublier d'autres bonus (dés, figurines...) entre 11 et 41 € chaque.Ça, ce sont les prix de précommande, avec entre 10 et 20% de réduction. Les précommandes s'arrêtent le 31 mai.Si ça vous tente, c'est sur le site de Triton Noir que ça se passe. Moi, perso, j'hésite à vendre une de mes filles pour me l'offrir.