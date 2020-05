The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, découvrez le scénario

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Suite et fin ?

A quelques jours de la sortie du troisième opus sur Nintendo Switch, NIS America a dévoilé une nouvelle vidéo de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV. Le jeu sort cette année sur PS4 et sortira aussi sur Nintendo Switch, mais en 2021.Ce IV prend place juste à la fin du III (vous suivez ?) alors que l'Empire d'Erebonia est au bord de la guerre. Les héros de la Classe VII, élite des combattants de l'Académie militaire, vous devoir tenter de retrouver leur mentor, Rean Schwarzer, qui a disparu. Et vont aussi au passage tenter de sauver le monde. Rien que ça.Ce JRPG basé sur les combats proposera de nombreux mini-jeux annexes comme de la pêche, jeux de réflexion, Blackjack, Poker...