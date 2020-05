Chasseurs de Trolls, Protecteurs d’Arcadia : un nouveau jeu vidéo

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Retour en enfance

Bandai Namco Entertainment Europe, Outright Games et Universal Games and Digital Platforms ont annoncé le développement d'un jeu vidéo basé sur la série à succès de Dreamworks Animation et Netflix réalisée par le cinéaste Oscarisé Guillermo del Toro, DreamWorks Chasseurs de Trolls, Protecteurs d’Arcadia.Le jeu est attendu pour le 25 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu raconte une toute nouvelle histoire. Vous y retrouverez entre autres les voix des acteurs de la série (en v.o.).Il s'agira d'un jeu de plateformes, dont la première bande-annonce a été dévoilée.