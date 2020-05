Hunting Simulator 2 : Un bon chien est un chien mort

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Kill Da Fuckin' Dog!

Ils ont eu du répit durant le confinement, il est désormais l'heure de reprendre possession de notre territoire en flinguant ces saloperies d'animaux qui puent, qui chient partout et qui se jettent sur nos bagnoles toutes neuves alors qu'on ne leur a rien demandé.Du lapin, de l'ours, du chevreuil, du canard... 33 espèces animales vont manger de la chevrotine dans leur gueule grâce à Hunting Simulator 2, prévu le 25 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est également sur les rails, mais sortira plus tard.Plus de 75 armes et accessoires, 90 éléments vestimentaires et des sites d'Europe et des Etats-Unis seront inclus.Et un clébard.Un putain de clébard qui ira dénicher les animaux, suivra leurs traces, les débusquera... Beagle, Labrador Retriever ou Braque Allemand seront disponibles. Avec toujours, cette question obsédante : Est-ce qu'on pourra le flinguer, le toutou à sa mémère ? Forcément, dès le test, c'est la première chose que j'essaierai de faire...