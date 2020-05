F1 2020 dévoile sa première vidéo de gameplay

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Parce que les précédentes, c'était du ''fake'' ?

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

Après avoir proposé de découvrir le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas puis celui de Barcelone, Codemasters a dévoilé le premier "vrai" trailer de gameplay de son F1 2020.Le jeu est toujours prévu pour le 10 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une édition Deluxe, spécialement consacrée à Michael Schumacher, avec contenu exclusif à cette version (voitures pilotées par Schumacher) sera également disponible. Elle permettra d'incarner le célèbre skieur dans 4 de ses voitures iconiques : Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994), Benetton B195 (1995) et Ferrari F1-2000 (2000).Outre la F1, les joueurs pourront aussi découvrir la F2.16 voitures ont été dévoilées :