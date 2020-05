Deep Rock Galactic est sorti sur PC et Xbox One

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Jeu de nains, jeu de vilains

Ghost Ship Games vient de lancer son FPS en coop baptisé Deep Rock Galactic. Après deux années d'accès anticipé, le jeu est enfin sorti en version finale.Et si vous aimez les nains, surtout les nains de l'espace, vous allez être servi : Vous incarnez un soldat nain qui doit récupérer de l'or et des minéraux sur les planètes qu'il visite. Et bien entendu, ce Space Dwarf va devoir combattre monstres et ennemis lors de ses explorations.Le jeu se joue en coop jusqu'à 4 joueurs, propose 4 classes de personnages et des environnements entièrement destructibles. Les grottes sont générées de manière aléatoire.Le jeu est disponible sur PC et Xbox One au prix de 29,99 €.