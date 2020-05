(TEST) Mad Catz Rat 6+, une excellente souris gaming

Publié le Mercredi 13 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Design Transformers

Leur design ne plaît pas forcément à tous, mais il ne laisse pas indifférent. Nous on aime beaucoup ce look très anguleux, très futuriste, façon Transformers, et on s'attend à tout moment à ce que la souris prenne vie et se mette à nous parler avec une voix de robot.Nous avons testé la souris Mad Catz Rat 6+. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en a dans le ventre. Elle a plein de trucs, d'ailleurs, qu'on peut retoucher, bouger, enlever, remettre...Bref, on a testé la souris Mad Catz Rat 6+.