Lumberjack’s Dynasty : un jeu de bûcheron

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jolie chemise

Sorti récemment en accès anticipé sur PC, et je me demande vraiment si je ne vais pas demander une clef pour le tester, Lumberjack's Dynasty, vous place dans la peau d'un gérant de scierie, qui va pouvoir devenir une multinationale du bois au fil des générations.En attendant, grâce à plein de machins qui coupent et qui déchiquètent, notamment des tronçonneuses à main, vous allez couper des arbres. Plein d'arbres. Et on s'en branle grave de la faune et la flore alentours. On veut de la belle planche de bois.Allez, on vous colle une nouvelle vidéo, dans laquelle vous verrez que non seulement vous allez couper des arbres, mais aussi réparer votre ranch.