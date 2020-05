Skully : aventure et plateformes sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

En orbites...

Développé par Finish Line Games et édité par Modus Games, Skully est un jeu d'aventure et de plateformes prévu sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC pour le 4 août prochain.Skully est... un crâne. Invoqué par une divinité pour ramener la paix sur son île, Skully va parcourir chaque recoin pour remplir sa mission et surtout, va devoir s'adapter à son environnement. Pas facile quand on est un crâne. Heureusement, il a le pouvoir de se sculpter un corps grâce aux flaques d'argile qu'il rencontrera.On suit ça de près, parce que ça a l'air sympa.