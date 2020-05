Top Gun : Pour sa sortie en 4K, revisionnez les 10 premières minutes

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On s'inverse ?

Film culte, dont la suite est attendue comme le vaccin contre le Covid19, voire plus, Top Gun Maverick ne sortira finalement que le 23 décembre au cinéma.En attendant, Top Gun, le film original, ressort en 4K. Il est d'ores et déjà disponible en VOD et sortira en Blu-ray le 1er juillet. Pour vous donner envie, soit de vous le récupérer en top qualité (Apple TV, iTunes ou Rakuten TV) soit de le précommander, Paramount a mis en ligne les 10 premières minutes du film.Mais pas en 4K.C'est dommage, mais ça donne quand même envie de le revoir.