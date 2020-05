PUBG : La mise à jour 7.2 disponible les 20 et 26 mai

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le choix dans la date

La prochaine mise à jour pour PUBG, la mise à jour 7.2, arrivera sur les serveurs PC le 20 mai, tandis que la version console arrivera quelques jours plus tard, le 26.Au niveau nouveautés apportées par cette mise à jour, vous aurez droit au mode classé, Jerry Can, rework des fusils à pompe et équilibrage des armes.Dans le mode classé, 64 joueurs s'affrontent, sans IA, pas de zone rouge, le meilleur butin accessible plus rapidement et beaucoup de récompenses à la clef.L'IA sera ajoutée dans la mise à jour 7.2 (mais pas dans le mode classé, donc).Les joueurs pourront utiliser des jerrycans, créer des flaques d'essence, le lancer...Les fusils à pompe infligent plus de dégâts à la tête et aux membres désormais.Voilà voilà.