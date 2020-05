Mortal Kombat 11 : Aftermath, quand Robocop affronte Terminator

Publié le Jeudi 14 mai 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le prix, c'est sérieux ?

Pour rappel, la première extension pour Mortal Kombat 11 débarque le 26 mai prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Cette extension est intitulée Aftermath et comprend trois nouveaux personnages : Fujin, le Dieu du vent, protecteur du royaume Terre, Sheeva, mi-humaine/mi-dragon aux quatre bras qui appartient aux Shokans, et... euh... Robocop.Bon, comme on avait déjà Terminator, ben on peut voir dans cette nouvelle bande-annonce, les deux héros des séries de films s'affronter brièvement. Entre autres.Si vous avez déjà Mortal Kombat 11, vous pouvez d'ores et déjà précommander l'extension Aftermath. Pour le prix de... 39,99 €. Ouch. Elle vous donnera également droit à trois packs de skins supplémentaires (comprenant trois skins chacun) à paraître plus tard, mais bon. Ouch quand même, quoi.A côté de ça, si vous achetez le jeu complet plus Aftermath, il ne vous en coûtera "que" 49,99 €. Doit y avoir comme une déconne sur le prix, si vous voulez mon avis.Au même moment que cette extension, une mise à jour pour tout le monde sera déployée. Elle ajoutera notamment de nouvelles arènes dont l'arène du Bassin d'acide et celle de la Chambre des âmes, les Stage Fatalities, des coups de grâce qui utilisent l'environnement et les Friendships, qui permettent au joueur d'éliminer ses adversaires moins violemment. Cette mise à jour sera gratuite, elle.