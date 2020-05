- The Elder Scrolls: Blades gratuit sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'est sorti

Le défi du grand champion et de toutes nouvelles quêtes – La mise à jour 1.7 introduit six nouvelles quêtes inédites. L’une de ces quêtes propose aux joueurs d’affronter des adversaires de plus en plus forts, de la même manière que le mode arène en JcJ, jusqu’à combattre le grand champion dans un duel final.

Récompenses de l'arène et classements de guildes – La mise à jour 1.7 réinitialise les classements JcJ, octroyant des récompenses supplémentaires, comme des gemmes, des potions de santé et des coffres, selon l'arène atteinte par les joueurs, ainsi qu'un casque unique pour les meilleurs combattants.

Un cadeau spécial pour célébrer la fin de l'accès anticipé de Blades – Pour remercier les joueurs ayant participé à l'accès anticipé, une toute nouvelle décoration sera disponible gratuitement, simplement en se connectant.

The Elder Scrolls: Blades, l'action-RPG gratuit de Bethesda, déjà disponible sur Android et iOS, est désormais sur Nintendo Switch. Dans ce jeu, vous aller explorer des donjons. Vous incarnez un membre des lames, les meilleurs soldats de l'Empire, condamnés à l'exil après la destruction de leur ville.Le jeu propose trois modes : Abysse, Arène et Ville. Abysse vous plonge dans un donjon sans fin et vous devez essayer d'aller le plus loin possible. Arène est un mode multijoueur PvP à deux. Ville est enfin un hub, zone centrale vous récupérez des quêtes et suivez le scénario principal.Le jeu débarque avec une mise à jour 1.7 qui permet le "cross-platform" (jouer avec le même compte sur n'importe quel support), mais aussi de nouvelles fonctionnalités comme l'arène en JcJ, de nouvelles quêtes et d'autres choses encore.