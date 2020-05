World of Tanks fête ses 10 ans (Acte II)

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu World of Tanks fête ses 10 ans et durant 4 mois, propose différentes festivités qui se termineront par un grand évènement en août.Ces 4 mois sont découpés en 5 périodes. La première se termine le 18 mai.L'Acte II propposera le retour d'une fonctionnalité testée puis abandonnée il y a 9 ans : le klaxon. En plus, de nouvelles missions anniversaires seront disponibles ainsi que de nouveaux éléments de personnalisation. Les klaxons de tanks seront disponibles du 18 au 25 mai.