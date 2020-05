- Ghost of Tsushima : 18 minutes de gameplay en 4K

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ouch

Récemment repoussé au 17 juillet prochain, jeu exclusif à la PS4, Ghost of Tsushima s'est dévoilé un peu plus grâce à un "State of Play" ou si vous préférez, un "Let's Play", parce que c'est un peu la même chose, bref, une séance de gameplay, commentée par l'un des développeurs du jeu de chez Sucker Punch.Pour rappel, Ghost of Tsushima vous fera découvrir l'invasion du Japon par les armées mongoles, en 1274. L'histoire se déroule sur l'île de Tsushima. Vous allez devoir suivre la voie du samouraï, la voie du fantôme, pour sauver le Japon.18 minutes de jeu en 4K. Et ça envoie du pâté.