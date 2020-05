- Ride 4 sortira le 8 octobre

Publié le Vendredi 15 mai 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Chef d'oeuvre ? Vraiment ?

Milestone, le studio italien, a annoncé la sortie de son jeu de courses de motos, Ride 4, pour le 8 octobre prochain. Le jeu sortira sur PC, PS4 et Xbox One.Un nouveau mode endurance sera proposé, avec gestion du carburant et de l'usure des pneus. Des conditions météorologiques dynamiques et un éclairage retravaillé seront de la partie.Les motos ont été créées grâce à la technologie de scans CAD et 3D sur les modèles originaux. On nous promet un "chef d'oeuvre visuel", dixit le communiqué de presse, notamment grâce à la modélisation ultra-fidèle à l'aide de drones des circuits.On vous laisse découvrir le chef d'oeuvre visuel en vidéo.