Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 16 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Allez -vous craquer ?

Wreckfest est à -60%

DCL Game est à -34%

MX vs ATV Allout est à -67%

Monster Jam Steel Titans est à -50%

Comme chaque week-end, Steam propose quelques jeux en soldes. Cette semaine, on craque pour Alan Wake, totalement indispensable à ce prix-là, ou encore l'excellent Little Nightmares. Si vous aimez le genre, la promo sur NBA 2K20 est également très intéressante.Bref, voici quelques soldes proposées par Steam :Les jeux THQ Nordic sont en soldes :Et bien d'autres encore...Et bien d'autres encore...